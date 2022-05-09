ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рублев переместился с 8-го на 7-е место в обновленном рейтинге ATP

В данный момент на счету российского спортсмена 4115 очков.
09 мая 2022 08:54
автор: Владислав Корегин

В понедельник, 9 мая, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что первую строчку рейтинга по-прежнему занимает серб Новак Джокович, на счету которого 8260 очков. Вторым идет россиянин Даниил Медведев (7990). Тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии (7020).

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вчера ставший победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, поднялся с 9-й на 6-ю позицию рейтинга. С 8-го на 7-е место переместился представитель России Андрей Рублев. Его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев располагаются на 24-й и 35-й строчках соответственно.

источник: ATP
Это интересно:
Алькарас не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Риме
Соревнования в столице Италии стартуют сегодня, 9 мая.
09.05.2022 09:50
Теннис
автор: Владислав Корегин
Александрова поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA
Теперь россиянка является 31-й ракеткой мира.
09.05.2022 09:18
Теннис
автор: Владислав Корегин
Рублев переместился с 8-го на 7-е место в обновленном рейтинге ATP
В данный момент на счету российского спортсмена 4115 очков.
09.05.2022 08:54
Теннис
автор: Владислав Корегин
Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв Зверева в финальном матче
Испанский спортсмен победил своего соперника со счетом 6:3, 6:1.
08.05.2022 21:13
Теннис
автор: Владислав Корегин
Краинович стал соперником Рублева по второму кругу «Мастерса» в Риме
На старте турнира серб обыграл американца Тиафо.
08.05.2022 14:48
Теннис
автор: Максим Скороходов
Джокович - о поражении от Алькараса: В будущем этого таланта ждут великие свершения
Первая ракетка мира проиграл своему сопернику по итогам трех сетов – 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7).
08.05.2022 12:20
Теннис
Джокович уступил Алькарасу в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде
Первая ракетка мира проиграл своему сопернику по итогам трех сетов – 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7).
07.05.2022 21:02
Теннис
автор: Владислав Корегин
Кафельников предрек Алькарасу успешную карьеру: Он станет первым номером в этом году
Ранее испанец переиграл своего соотечественника Рафаэля Надаля.
06.05.2022 21:22
Теннис
Надаль не смог выйти в полуфинал турнира в Мадриде, уступив Алькарасу
Четвертая ракетка мира уступил своего сопернику со счетом 2:6, 6:1, 3:6.
06.05.2022 19:44
Теннис
автор: Владислав Корегин
Джокович обыграл Хуркача и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде
Представитель Сербии победил своего соперника в двух сетах – 6:3, 6:4.
06.05.2022 16:55
Теннис
автор: Владислав Корегин
«УЕФА выплатил нам все деньги». Гендир «Локомотива» — о настоящем и будущем клуба
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после победы над «Рубином» в 28-м туре РПЛ (1:0) рассказал о ситуации с легионерами, финансировании на следующий сезон и реконструкции Баковки.
По Слуцкому плачет Волгоград, Березуцкий попал в компанию Ваноли. РПЛ — на финишной прямой
В чемпионате России-2021/22 осталось два тура, а ситуация внизу и вверху таблицы очень запутанная.
Народ пришел на сборную — сборная ответила победой! Как Россия выиграла новый турнир в Питере
В финале Liga Stavok St. Petersburg Cup российские хоккеисты одержала волевую победу над белорусами (3:2).
Россия по-прежнему в игре! Расклады на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO
9 — 22 мая в Антверпене пройдет LAN-турнир с участием 24 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
«Переживаю за «Золотой мяч» Бензема, как за «Оскар» Ди Каприо в 2016-м». Редактор Okko — о развязке футбольного сезона
Редактор «Okko Спорт» Мария Мыльникова поделилась с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящей концовки Лиги чемпионов и АПЛ, где будут задействованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».
И тысячи голов мало! Как Александр Овечкин осуществил мечту всех мальчишек
Портретную галерею, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает суперзвезда НХЛ Александр Овечкин - лучший снайпер в истории не только нашего, но, пожалуй, и мирового хоккея.
Как за пол-сезона превратить «МЮ» в «Локомотив»? Спросите у Ральфа Рангника!
Субботнее поражение от «Брайтона» (0:4) окончательно лишило «Манчестер Юнайтед» надежд подняться в АПЛ выше шестого места. Для Криштиану Роналду это не просто неудача - это катастрофа. И ее автором стал Ральф Рангник, еще осенью работавший в России.
Величие Оливейры, фиаско Фергюсона и Намаюнас. Итоги UFC 274
В главном бою турнира UFC в Финиксе Чарльз Оливейра досрочно победил Джастина Гейджи. Плохо все закончилось и для Тони Фергюсона с Роуз Намаюнас.
Настоящий Буйвол! Как Дмитрий Бивол разобрал на запчасти великого Сауля Альвареса
В мире бокса грянула суперсенсация: россиянин Дмитрий Бивол одержал в Лас-Вегасе убедительную победу над лучшим бойцом мира Саулем Альваресом и сохранил свой титул WBA в полутяжелом весе.
С почином, капитан! Как Овечкин помог «Вашингтону» разгромить лучший клуб НХЛ (видео)
В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уверенно победил сильнейшую команду регулярного чемпионата «Флориду» (6:1), а важный вклад в этот успех внесли Илья Самсонов и Александр Овечкин.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика