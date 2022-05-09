Рублев переместился с 8-го на 7-е место в обновленном рейтинге ATP

В понедельник, 9 мая, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что первую строчку рейтинга по-прежнему занимает серб Новак Джокович, на счету которого 8260 очков. Вторым идет россиянин Даниил Медведев (7990). Тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии (7020).

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вчера ставший победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, поднялся с 9-й на 6-ю позицию рейтинга. С 8-го на 7-е место переместился представитель России Андрей Рублев. Его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев располагаются на 24-й и 35-й строчках соответственно.