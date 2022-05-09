Александрова поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 45-го на 31-е место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован сегодня, 9 мая.

Отметим, что на счету 27-летней спортсменки 1576 очков. Ранее Екатерина дошла до полуфинальной стадии турнира в Мадриде, где уступила представительнице Туниса Онс Жабер.

Лидером рейтинга по-прежнему является Ига Швентек из Польши (7061). На второй и третьей строчках располагаются чешка Барбора Крейчикова (5011) и испанка Паула Бадоса (4720).

Добавим, что в топ-30 вошли четыре теннисистки из России, а именно Анастасия Павлюченкова (20-е место), Дарья Касаткина (23-е), Людмила Самсонова (25-е) и Вероника Кудерметова (28-е).