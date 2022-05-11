Дмитриева назвала «резким выступлением» возможное решение АТР и WTA не начислять очков за Уимблдон

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева отреагировала на информацию о том, что в АТР и WTA могут принять решение не начислять очков участникам Уимблдона.

«Если такое решение будет принято, это будет очень резкое выступление официальных организаций против частных организаторов, а также поддержка наших теннисистов. Значимость такого престижного турнира снизится

Уже долго идут разговоры об этом, это все не просто так. Насколько я слышала, ATP и WTA не собираются менять своего решения по поводу Уимблдона», - приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Напомним, ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Это решение вызвало критику со стороны большинства представителей мирового тенниса, заявивших, что политика не должна вмешиваться в спорт.

В то же время, во Франции подтвердили участие россиян и белорусов в предстоящем «Ролан Гаррос».