«Компромиссов не будет». Кафельников рассказал о переговорах АТР и WTA по Уимблдону

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников проинформировал о ходе переговоров АТР и WTA с организаторами Уимблдона о возможном изменении формата турнира в связи с отстранением от участия российских и белорусских теннисистов.

«В данную минуту проходит совет директоров АТР и WTA с участием Уимблдона! Все стороны стоят на своих изначальных позициях! Компромиссов не будет. Либо показательный, либо играют все», - написал Евгений в своих соцсетях.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Это решение вызвало критику со стороны большинства представителей мирового тенниса, заявивших, что политика не должна вмешиваться в спорт.

В то же время, во Франции подтвердили участие россиян и белорусов в предстоящем «Ролан Гаррос».