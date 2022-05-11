Кафельников рассказал, чем завершилось совещание по Уимблдону с представителями АТР и WTA

Титулованный российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о завершении переговоров организаторов Уимблдона с представителями АТР и WTA по вопросу участия российских и белорусских теннисистов в турнире.

«Никаких подвижек не произошло. Идут очень жесткие дискуссии, поэтому отложили этот вопрос. Каждый стоит на своем и никуда не продвинулись.

Уимблдон как организаторы вправе принимать любые решения. Как будет дальше - трудно сказать. Я считаю, что это довольно-таки неправильно, мягко сказать», - приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Напомним, ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Это решение вызвало критику со стороны большинства представителей мирового тенниса, заявивших, что политика не должна вмешиваться в спорт.

В то же время, во Франции подтвердили участие россиян и белорусов в предстоящем «Ролан Гаррос».