Директор «Ролан Гаррос» Моресмо заявила о возможности применения санкций к россиянам за высказывания

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо ответила на вопрос о том, смогут ли российские и белорусские теннисисты принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

По словам двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», спортсмены из обеих стран будут допущены к выступлению на Открытом чемпионате Франции в случае выполнения «условий строгого нейтралитета».

– Мы будем очень внимательно следить за этим. Если кто-то из них сделает в СМИ заявление в поддержку правительства, обязательно будут санкции, – цитирует Моресмо Tennis Majors.

Добавим, что «Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Чехии Барбора Крейчикова.