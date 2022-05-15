Медведев заявил, что будет рад выступить на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об отстранении отечественных спортсменов от участия в предстоящем Уимблдоне.

«Если я смогу сыграть, я буду рад выступить на Уимблдоне. Я люблю этот турнир.

Что касается меня, то я уважаю каждое мнение. Все люди разные. Покажите теннисный мячик 100 людям. Я уверен, что некоторые из них скажут, что он зеленый, а не желтый. Лично я думаю, что он желтый. Если кто-то скажет мне, что он зеленый, я не буду спорить и начинать конфликт», - приводит слова россиянина ESPN.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в соревнованиях. Это решение вызвало критику со стороны большинства представителей мирового тенниса, заявивших, что политика не должна вмешиваться в спорт.

В то же время, во Франции подтвердили участие россиян и белорусов в предстоящем «Ролан Гаррос».