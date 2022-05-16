Касаткина опередила Павлюченкову в рейтинге WTA и стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 23-го на 20-е место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован сегодня, 16 мая.

Отметим, что на счету 25-летней спортсменки 2115 набранных очков. Ранее россиянка дошла до полуфинальной стадии турнира в Риме. Тем самым, Дарья стала первой ракеткой России, опередив Анастасию Павлюченкову (21-е место).

Лидером рейтинга по-прежнему является представительница Польши Ига Швентек (7061). На второй и третьей строчках располагаются чешка Барбора Крейчикова (4911) и Паула Бадоса из Испании (4770).

Добавим, что в топ-30 вошли еще две теннисистки из России, а именно Людмила Самсонова (26-я) и Вероника Кудерметова (30-я).