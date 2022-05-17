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Андрей Чесноков: Медведеву нужна еще одна неделя

Россиянин с треском проиграл свой первый матч после операции
17 мая 2022 23:17
автор: Александр Шульгин

Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков прокомментировал результат матча второго круга турнира в Женеве, в котором Даниил Медведев уступил Ришару Гаске.

«Медведев еще не в своей тарелке - это очевидно по тому, как он играл и сколько делал ошибок. Если взять счет 6:2, 2:0 и начать играть с него, то с этого момента Даня мог бы начать по-настоящему играть и выиграть матч. Не стоит забывать, что Медведев последний раз играл на земле год назад.

Медведев был бы готов сыграть, но ему еще нужна одна неделя. Ему нужно было что-то сыграть до «Ролан Гаррос», чтобы понять, над чем работать», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась победой Гаске со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Этот матч стал для россиянина первым после перенесенной операции по удалению грыжи.

«Ролна Гаррос» пройдет с 22 мая по 6 июня. Российские теннисисты допущены до участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

источник: Чемпионат.com
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