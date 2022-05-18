Глава WTA рекомендовал не начислять рейтинговые очки за Уимблдон из-за дискриминации россиян

Исполнительный директор WTA Стив Саймон рекомендовал не начислять рейтинговые очки за Уимблдон из-за запрета выступать российским и белорусским теннисисткам, сообщает The Daily Mail.
По данным источника, Саймон рассказал об этом ведущим спортсменкам тура. Другие британские турниры сохранят рейтинговый статус, если у россиян и белорусов будет возможность набрать очки в других странах.
Ожидается, что подобное решение примет и ATP.
Старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля.
источник: The Daily Mail