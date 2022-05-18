Тарпищев – о неудачах Медведева: Тяжело так сразу, надо врабатываться

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему Даниил Медведев проиграл матч французскому теннисисту Ришару Гаске.

- Медведеву надо врабатываться. Пока Даня только после травмы, первый матч - тяжело так сразу. Гаске – очень цепкий игрок, с ним сложно всем, - говорит Тарпищев.

Гаске одержал победу со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Полноценно вернуться в тур после операции по удалению грыжи Даниил Медведев не смог. Реабилитация спортсмена заняла два месяца.

С 22 мая по 6 июня пройдет «Ролан Гаррос». Российские теннисисты готовятся к важному чемпионату, к которому допущены в качестве нейтральных спортсменов.