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Кафельников считает, что лишение Уимблдона рейтинговых очков будет хорошим уроком для других

Турнир «Большого шлема» пострадал из-за дискриминации по национальному признаку.
20 мая 2022 22:22
автор: Максим Скороходов

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поддержал решение АТР и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

«Решение ATP — хороший знак. Он указывает на то, что произойдёт с организаторами остальных турниров, которые последуют примеру Уимблдона. Для них это хороший урок, ведь таким образом обесценивается титул Большого шлема. Рад, что профсоюз как в Женской теннисной ассоциации, так и в мужской отстаивает интересы и права своих теннисистов», - приводит слова Кафельникова RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Другие турниры в Великобритании сохранят свой рейтинговый статус, так как у россиян и белорусов есть возможность набирать очки в других странах. Но турнирам WTA выписан штраф и испытательный срок.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля.

источник: «RT на русском»
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