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«Мы не потерпим дискриминации». Американская теннисистка поддержала решение по Уимблдону

За турнир не будут начисляться рейтинговые очки из-за отсутствия россиян.
22 мая 2022 21:31
автор: Максим Скороходов

Американская теннисистка Слоан Стивенс поддержала решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отсутствия россиян и белорусов.

«Думаю, что достаточно посмотреть на наши принципы и то, за что выступает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим дискриминации. Это именно то, что происходит», - приводит слова Стивенс «РИА Новости», ссылаясь на журналиста Бена Ротенберга.

Другие британские турниры сохранили рейтинговый статус, так как у россиян и белорусов есть возможность набирать очки в других странах, но организаторы были оштрафованы и получили испытательный срок.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля.

источник: «РИА Новости»
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