Надаль высказался о лишении участников Уимблдона рейтинговых очков

21-кратный победитель турниров «Большого Шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал решение АТР, WTA и ITF лишить участников турнира рейтинговых очков.

«У меня нет четкого мнения по этому поводу. Всегда существует правление или человек, принимающий решение, и все игроки должны ему следовать. У каждого игрока есть своё мнение по всем вопросам, но в этом мире нам нужен тот, кто будет принимать решения. Не имеет значения, согласен я или нет.

В конце концов, я понимаю обе стороны. Уважаю и понимаю позицию Уимблдона, без сомнения, но, с другой стороны, я понимаю и уважаю стремление ATP защищать своих членов», - приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

Напомним, ранее три вышеуказанные международные теннисные организации приняли решение не начислять рейтинговых очков в связи с позицией организаторов турнира по российским и белорусским теннисистам, которых отстранили от соревнований.