Кудерметова победила Чжу Линь и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее представительницы Китая Чжу Линь в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу россиянки.

Кудерметова семь подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

На счету Линь - один эйс, шесть двойных ошибок и реализовано пять брейк-пойнтов из десяти.

За выход в третий круг Кудерметова поборется с победительницей в паре Александра Крунич (Сербия) - Камилла Рахимова (Россия).