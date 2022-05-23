Азаренко впервые высказалась об отстранении от Уимблдона: Я пострадала, но я не жертва

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась об отстранении от Уимблдона.

«Я пострадала от этой ситуации, но я не жертва. Я никогда не буду выставлять себя жертвой. Я убеждена в общей пользе, в том, что мы должны помогать другим. Это все, что я могу сказать», - сказала Азаренко на пресс-конференции.

Напомним, что ранее АТР, WTA и ITF приняли решение не начислять рейтинговых очков за турнир в Великобритании в связи с позицией организаторов турнира по российским и белорусским теннисистам, которых отстранили от соревнований.