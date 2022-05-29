Надаль в пяти сетах победил Оже-Аляссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во встрече четвертого круга Открытого чемпионата Франции победил канадца Феликса Оже-Аляссима со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Матч длился 4 часа 23 минуты.

Надаль за игру три раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал шесть и 22 брейкпоинтов.

На счету Оже-Аляссима семь эйсов, четыре двойные ошибки и такое же количество брейков при девяти возможностях взять гейм на подаче легендарного испанца.

Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где его соперником будет первая ракетка мира Новак Джокович.