Тарпищев - о победе Рублева над Синнером: Достаточно долго адаптировался Андрей

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий после победы Андрея Рублева над представителем Италии Янником Синнером в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Итальянец отказался от продолжения игры при счете 1:6, 6:4, 2:0 в пользу россиянина.

«Первый сет рано проиграл подачу, и инициатива была у Синнера. Достаточно долго адаптировался Андрей. Но потихоньку игра выравнивалась, и, выиграв второй сет, игра перешла к Андрею», - приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

За выход в полуфинал Рублев поборется с победителем матча Даниил Медведев (Россия) - Марин Чилич (Хорватия).