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Чесноков - о поражении Рублева на «Ролан Гаррос»: Это самая лучшая игра в карьере Чилича

Россиянин не смог пробиться в полуфинал турнира.
01 июня 2022 22:48

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Встреча, которая длилась четыре часа и 11 минут, завершилась победой 19-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).

«Мне кажется, это самая лучшая игра в карьере Чилича на земле! Так играть весь матч… Очень ровно! Год назад я думал, что он где-то сдулся. У него был совсем не тот уровень», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Отметим, что по итогам матча россиянин оформил 15 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича, занимающего 19-е место в рейтинге ATP, 33 подачи навылет, две двойных и два реализованных брейка из семи.

Таким образом, россиянин в шестой раз не смог выйти в полуфинал турниров «Большого шлема». Соперник Чилича определится в матче норвежца Каспера Рууда с датчанином Хольгером Руне.

источник: Чемпионат.com
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