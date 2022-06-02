Касаткина не считает, что сыграла хуже Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свое поражение от представительницы Польши Иги Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Это был один из моих лучших турниров в жизни, я впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема, это лучший результат. Несмотря на поражение сегодня, я очень счастлива от того, что произошло в последние две недели. Она не показала ничего, к чему бы я не была готова, но сегодня был слишком эмоциональный день, и я не смогла совладать с нервами, она в течение всего матча играла все лучше и лучше, все эти факторы привели к такому результату», - приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Напомним, встреча продолжалась один час шесть минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу полячки.

Швентек один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету россиянки два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.

В финале турнира Швентек сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) - Кори Гауфф (США).