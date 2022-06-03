Макарова не понимает, каким образом Уимблдон отстранил российских и белорусских теннисистов

Олимпийская чемпионка в парном разряде Екатерина Макарова высказалась о решении организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов.

«Не знаю, как вообще могло быть принято такое решение о недопуске россиян и белорусов. В правилах прописано, что организаторы турнира Большого шлема не имеют право принимать подобные решения. Это личный вид спорта, мы в какой-то степени представляем сами себя. Сейчас же и так наши ребята и девчонки выходят на корты без флага и без упоминания страны», - приводит слова Макаровой Sport24.ru.

Напомним, россияне и белорусы были отстранены от турнира якобы по соображениям безопасности участников соревнований и их семей, а также возможного использования успехов спортсменов в качестве пропаганды России.

Позже несогласные с этим решением АТР, WTA и ITF в ответ решили не разыгрывать рейтинговых очков на британском турнире «Большого Шлема».