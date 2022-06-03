Надаль не примет участие в предстоящем розыгрыше Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после выхода в финал Открытого чемпионата Франции заявил, что он не сыграет на Уимблдоне-2022.

36-летний спортсмен объяснил данное решение тем, что ему необходимо взять паузу в своих выступлениях. Ранее в своей карьере у испанца периодически возникали проблемы со стопой.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 26 июня по 7 июля. Ранее ATP сообщила о том, что в предстоящих соревнованиях не будут разыграны рейтинговые очки из-за недопуска к участию на турнире теннисистов из России и Белоруссии.

Добавим, что в финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) – Марин Чилич (Хорватия).