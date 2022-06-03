Надаль рассказал, ради чего он согласился бы проиграть в финале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что собственное здоровье беспокоит его гораздо больше, чем перспектива взять очередной рекордный титул «Большого Шлема».

«Попасть в финал - это невероятный и важный успех, это очень многого стоит. Но я предпочел бы проиграть в финале и получить новую ногу, которая позволит мне быть счастливее в повседневной жизни. Победа прекрасна и наполняет вас сиюминутной радостью, но жизнь продолжается. Это самое главное. У меня впереди жизнь, я хотел бы заниматься любительским спортом со своими друзьями. Смогу ли я это сделать? Не знаю», - приводит слова спортсмена Marca.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» испанец обыграл немца Александра Зверева, который в конце второго сета получил тяжелую травму и отказался от дальнейшей борьбы, покинув корт в инвалидной коляске.

Таким образом, Надаль вышел в финал, где сыграет с победителем пары Каспер Рудд (Норвегия) - Марин Чилич (Хорватия).

Благодаря победе Надаля россиянин Даниил Медведев 13 июня вернет себе звание первой ракетки мира.