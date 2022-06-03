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Рууд обыграл Чилича и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Норвежец поборется за трофей с Рафаэлем Надалем
03 июня 2022 23:35
автор: Александр Шульгин

Норвежский теннисист Каспер Рууд в полуфинале «Ролан Гаррос» обыграл хорвата Марина Чилича и вышел в финал турнира.

Встреча продолжалась два часа 57 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Рууд 16 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника десять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейка из девяти.

Таким образом, в финале Рууд сыграет с Рафаэлем Надалем, который обыграл немца Александра Зверева в связи с травмой и отказом последнего от борьбы.

источник: «Советский спорт»
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