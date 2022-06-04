Зверев озвучил подробности травмы, полученной в матче с Надалем

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какой предварительный диагноз поставили ему в результате обследования после травмы, полученной в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

«Я прошел первичный медицинский осмотр, который показал, что, видимо, я порвал несколько латеральных связок правой ноги. После прилета в Германию в понедельник пройду еще одно обследование, которое сможет определить самый быстрый способ восстановления», - написал теннисист в своих социальных сетях.

Напомним, что в конце второго сета полуфинального матча «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля немец получил серьезную травму голеностопа и не смог продолжить встречу. Инцидент произошел при счете 6:6. Первую партию выиграл Надаль на тай-брейке.

Таким образом, испанец вышел в финал, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Благодаря победе Надаля россиянин Даниил Медведев 13 июня вернет себе звание первой ракетки мира.