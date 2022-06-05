Стало известно, примет ли Надаль участие в Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал условие, при соблюдении которого он сыграет на Уимблдоне.

«Я сыграю на «Уимблдоне», если будет позволять здоровье. Это не тот турнир, который я хочу пропустить.

Если я смогу играть без противовоспалительных, то да. Играть с обезболивающими - я бы не хотел снова оказаться в этой ситуации. Это может произойти однажды, но не станет моей философией», - приводит слова спортсмена Reuters.

Напомним, накануне испанец стал триумфатором «Ролан Гаррос», разгромив в решающем поединке норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0).

Тем самым Рафа обновил собственный рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема»: теперь на счету испанца 22 победы. Кроме того, «Ролан Гаррос» стал вторым подряд турниром серии, выигранным теннисистом в текущем сезоне: в январе он одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале Даниила Медведева.