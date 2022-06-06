Надаль предположил, сможет ли Джокович обойти его по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль предположил, сможет ли первая ракетка мира Новак Джокович обойти его по количеству побед на мэйджорах. На данный момент у сербского теннисиста 20 титулов.

«Честно говоря, я не расстроюсь, если Новак выиграет 23 турнира «Большого шлема», а я останусь с 22-мя. Я думаю, это совсем не повлияет на мое счастье», - приводит слова Надаля CNN.

Накануне в финале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда и взял рекордный 22-й титул турниров «Большого Шлема».

Кроме того, «РГ» стал вторым подряд турниром серии, выигранным теннисистом в текущем сезоне: в январе он одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, обыграв в финале Даниила Медведева.