Хачанов обыграл Майчрзака и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Карен Хачанов в матче 1/8 финала турнира в Хертогенбосе обыграл поляка Камила Майчрзака и вышел в четвертьфинал соревнований.
Встреча продолжалась два часа 40 минут и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.
Хачанов девять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три брейк-пойнта из семи.
В 1/4 финала Хачанов встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
источник: «Советский спорт»