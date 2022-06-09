Хачанов прокомментировал победу над Майхшаком на турнире в Хертогенбосе

Российский теннисист Карен Хачанов дал комментарий после своей победы над представителем Польши Камилем Майхшаком во втором круге турнира в Хертогенбосе (5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

«В третьем сете я уже думал о следующем турнире. Но все равно продолжал бороться, хотел посмотреть, что произойдет. Я удивлен, что сумел на траве отыграть два брейка. И что завтра у меня будет еще одна возможность показать себя», - сказал Хачанов в эфире Tennis TV.

Отметим, что Хачанов девять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три брейк-пойнта из семи.

В 1/4 финала Хачанов встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.