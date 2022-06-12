Медведев похвалил ван Рийтховена: Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров

Российский теннисист Даниил Медведев произнес речь на пресс-конференции после поражения от Тима ван Рийтховена (4:6, 1:6) в финале турнира в Хертогенбосе.

«Хочу поздравить Тима. Ты впервые играл на турнире ATP — и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно. Ты провёл прекрасный матч и продолжай в том же духе. Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров. Поздравляю тебя и твою команду», - приводит слова Медведева RT.

Напомним, что в нидерландском Херттогенбосе проходили турниры категории 250 как у мужчин, так и у женщин, где победу одержала россиянка Екатерина Александрова.