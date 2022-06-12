Ван Рийтховен - Медведеву: Ты выиграешь еще много титулов

Теннисист из Нидерландов Тим ван Рийтховен дал комментарий после победы в финале турнира в Хертогенбосе над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:1).

«Я хотел бы выразить огромное уважение Даниилу. Ты отличный игрок, я много раз смотрел тебя по телевизору, а теперь сам сыграл с тобой — это мечта. Играть против тебя было потрясающе, для меня было честью разделить с тобой корт, ты наверняка выиграешь еще много титулов. Надеюсь, в будущем мы еще много раз увидимся на корте», - приводит слова ван Рийтховена пресс-служба АТР.

Напомним, что в нидерландском Херттогенбосе проходили турниры категории 250 как у мужчин, так и у женщин, где победу одержала россиянка Екатерина Александрова.