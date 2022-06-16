Тарпищев назвал рядовым турнир в Галле, в котором Медведев пробился в четвертьфинал

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу соотечественника Даниила Медведева над представителем Белоруссии Ильей Ивашко (7:6 (7:4), 6:3) в 1/8 финала турнира в Галле.

«Турнир в Галле - рядовой. Молодец, что выиграл. Сейчас идет подготовительный период к главным соревнованиям. В данном случае результат - самоцель», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Отметим, что Медведев десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Ивашко - два эйса, ни одной двойной ошибки и не реализовано шесть брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Медведев поборется с победителем встречи Таллон Грикспур (Нидерланды) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).