Осака отказалась от выступления в Уимблдоне

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Уимблдона. Об этом сообщает Tennis Tonic.

По данным источника, двукратная победительница Australian Open и USA Open отказалась от выступления, поскольку на соревнованиях в Лондоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

Напомним, организаторы Уимблдона не допустили российских теннисистов, что вызвало бурю негодования у руководства ATP и WTA. Обе организации подчеркнули, что за участие в этом турнире спортсменам не будут начисляться рейтинговые очки.

Добавим, что Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.