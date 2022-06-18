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Осака отказалась от выступления в Уимблдоне

На решение японки повлияло отсутствие рейтинговых очков.
Осака отказалась от выступления в Уимблдоне
18 июня 2022 15:20
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Соцсети Наоми Осаки

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Уимблдона. Об этом сообщает Tennis Tonic.

По данным источника, двукратная победительница Australian Open и USA Open отказалась от выступления, поскольку на соревнованиях в Лондоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

Напомним, организаторы Уимблдона не допустили российских теннисистов, что вызвало бурю негодования у руководства ATP и WTA. Обе организации подчеркнули, что за участие в этом турнире спортсменам не будут начисляться рейтинговые очки.

Добавим, что Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

источник: «Советский спорт»
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