Тарпищев поделился ожиданиями от финала Медведева на турнире в Халле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала турнира в Галле, в котором сыграют россиянин, первая ракетка мира Даниил Медведев и представитель Польши Хуберт Хуркач.

«Кто психологически устойчивей окажется и стабильно сыграет на подаче, тот и выиграет. Фаворита здесь не будет. Даже если Даня проиграет, ничего страшного не произойдет», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Накануне Медведев обыграл испанца Оскаре Отте со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Россиянин восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету Отте девять эйсов и три двойные ошибки.