«Трагедии в этом нет». Тарпищев - о поражении Медведева в финале турнира в Галле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение первой ракетки мира Даниила Медведева от представителя Польши Хуберта Хуркача в финале турнира в Галле.

«Трагедии в этом нет, считаю, что травяной сезон Даня пока проскакивает хорошо, если на Мальорке также будет в целом играть - вообще прекрасно», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Отметим, что по ходу игры Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не имел брейкпоинтов. На счету Хуркача девять эйсов, также две двойные, и три брейка при восьми возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Напомним, что на прошлой неделе Медведев также уступил в финале, проиграв в Хертогенбосе представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену.