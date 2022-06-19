Касаткина обыграла Петкович на старте турнира в Бад Хомбурге, Рахимова была сильнее Самсоновой

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче первого круга турнира в Бад Хомбурге за 1 час 8 минут победила немку Анрею Петкович со счетом 6:1, 6:2.

Для победы российской теннисистке понадобилось сделать шесть брейков и подать один эйс при трех двойных ошибок.

Следующий соперник Касаткиной определится в матче между американкой Клэр Лью и немкой Юле Никмайер.

Добавим, что в этом же раунде произошло российское дерби, в котором Камилла Рахимова обыграла за 1 час 52 минуты Людмилу Самсонову со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

На счету первой два эйса, две двойных ошибки и три брейка при шести брейкопоинтах. У второй был 10 подач навылет, четыре двойные и два реализованных брейкпоинта из четырех.

Во втором круге Рахимова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.