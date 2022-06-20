Потапова проиграла Марии на старте турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого раунда турнира WTA в Бад-Хомбурге уступила немке Татьяне Марии и выбыла из дальнейшей борьбы за титул.

Встреча продолжалась один час 58 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 3:6 в пользу хозяйки корта.

Мария совершила восемь подач навылет, четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. На счету Потаповой один эйс, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из семи.

В следующем раунде Мария сыграет с победительницей матча Ализе Корне (Франция) - Анна Калинская (Россия).