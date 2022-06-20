Дзаламидзе объяснила решение сменить российское спортивное гражданство на грузинское

Теннисистка Натела Дзаламидзе рассказала, зачем сменила спортивное гражданство с российского на грузинское.

Отметим, что 29-летняя спортсменка родилась в Москве.

«Это было до того, как Уимблдон принял решение отстранить российских игроков, и это было просто потому, что моя идея заключалась в представлении своей страны и получении шанса сыграть на Олимпиаде. Это последний год, когда я могу начать играть за Грузию. Мне очень жаль россиян, которые не смогут выступить. Я считаю, что это несправедливо. Они ничего не сделали», - цитирует Дзаламидзе Times.

Напомним, что в марте ITF приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Атлетов допускают спортсменов участию в своих турнирах в нейтральном статусе.