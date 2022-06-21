Серена Уильямс в паре с Онс Жабер одержала победу на старте теннисного турнира в Истбурне

Американская теннисистка Серена Уильямс в паре с француженкой Онс Жабер прошла во второй круг теннисного турнира в Истбурне.

На старте соревнований их дуэт обыграл Марию Боузкову (Чехия) и Сарру Соррибес-Тормо (Испания). Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 13:11, а ее продолжительность составила 1 час 34 минуты.

Таким образом, 40-летняя Уильямс вернулась на теннисный корт впервые с июня 2021 года.

Во втором круге турнира американка и француженка сыграют с японкой Сюко Аоямой и представительницей Тайваня Хао-Чин Чань.