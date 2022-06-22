Медведев выбил Карацева с турнира в испанской Мальорке

Первая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в матче 1/8 финала теннисного турнира на Мальорке.

Сегодня, 22 июня, уроженец Москвы обыграл соотечественника Аслана Карацева, занимающего 43-е место в рейтинге ATP.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2, а ее продолжительность составила 2 часа 19 минут.

За выход в полуфинал россиянин поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 886 тысяч евро. В прошлом году его победителем стал Даниил Медведев, обыгравший в финале американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2.