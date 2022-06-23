Баутиста-Агут прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Мальорке

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут дал комментарий после победы над первой ракеткой мира Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира на Мальорке.

«Я должен был показать хорошую игру, чтобы победить Даниила. Он первая ракетка, последний чемпион на Мальорке. Он только что победил меня на другом турнире. Я провел действительно достойный матч», - приводит слова Баутисты-Агута ATP.

Отметим, что Баутиста-Агут реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Медведева - три эйса, одна двойная ошибка и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в финал Баутиста-Агут поборется с победителем матча Антуан Белье (Швейцария) - Таллон Грикспур (Нидерланды).