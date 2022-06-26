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Кирьос разочарован отсутствием российских теннисистов на Уимблдоне

Ранее руководство турнира приняли решение не допускать игроков из России.
26 июня 2022 23:19

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне.

«Мое личное мнение: не думаю, что отстранение россиян - это хорошая идея. Будучи спортсменом, я хочу с ними соревноваться. Расстроен их отсутствию здесь», - приводит слова Кирьоса Eurosport.

Отметим, что соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Ранее организаторы турнира приняли решение исключить россиян и белорусов. В связи с данной ситуацией ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

источник: Eurosport.co.uk
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