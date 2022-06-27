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Алькарас в пяти сетах обыграл Штруффа и пробился во второй круг Уимблдона

По итогам турнира не будет начислено рейтинговых очков.
27 июня 2022 21:15
автор: Александр Поволоцкий

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл Ян-Леннарда Штруффа из Германии в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу седьмой ракетки мира. Теннисисты провели на корте четыре часа и одиннадцать минут.

Алькарас 31 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 14.

На счету Штруффа — 23 подачи навылет и десять двойных ошибок, а также два реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем раунде испанец сыграет с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Фабио Фоньини (Италия).

источник: «Советский спорт»
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