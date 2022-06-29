Джокович назвал сидящего в тюрьме Беккера членом своей семьи и пообещал поддержку его детям

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович признался, что считает легендарного немецкого теннисиста Бориса Беккера членом своей семьи.

«Мы не общались с ним напрямую, но разговаривали через его окружение. Я очень рад, что его сын Ноа с подругой пришли навестить меня в первом раунде Уимблдона, а теперь и во втором. Они сообщили мне, что впервые готовятся навестить Бориса в тюрьме в ближайшие дни, я постараюсь оказать им свою поддержку, так как считаю Бориса членом семьи, он мне очень дорог, мы через многое прошли вместе», - приводит слова серба пресс-служба АТР.

Напомним, в 2017 году немец был признан банкротом, однако затем следствие установило, что на тот момент у спортсмена была дополнительная собственность. Кроме того, Беккер скрывал свои долги.

Теннисисту было предъявлено обвинение по четырем пунктам. В то же время, по 20 он оправдан.

Позже суд вынес 54-летнему ветерану приговор в виде реального срока в 2,5 года.

Борис Беккер является шестикратным победителем турниров «Большого Шлема».