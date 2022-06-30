Надаль обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Уимблдонского турнира, победив литовца Ричардаса Беранкиса.

Встреча продолжалась три часа и семь минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 6:3 в пользу испанца.

Надаль 13 раз подавал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

Отметим, что матч прерывался из-за дождя.

В следующей стадии турнира Надаль сыграет против итальянца Лоренцо Сонего.