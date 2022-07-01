Остапенко одержала волевую победу над румынкой Бегу в третьем круге Уимблдона

Латвийская теннисистка Елена Остапенко во встрече третьего круга Уимблдона победила румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 3:6, 6:1, 6:1.

По ходу игры Остапенко один раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала шесть из десяти брейкпоинтов.

На счету Бегу шесть эйсов, девять двойных и три брейка при восьми возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

В четвертом круге Остапенко сыграет с победительницей матча между Марией Саккари (Греция) и Татьяной Малек (Германия).