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Джокович обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона-2022

Спортсмен из Сербии победил своего соотечественника по итогам трех сетов со счетом 6:0, 6:3, 6:4.
01 июля 2022 19:28
автор: Владислав Корегин

Сербский теннисист Новак Джокович успешно преодолел барьер третьего круга Уимблдона, обыграв своего соотечественника Миомира Кецмановича – 6:0, 6:3, 6:4.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 1 час 55 минут. На счету Джоковича, сеяном на турнире под первым номером, шесть подач навылет, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14. Его соперник оформил один эйс, допустил пять двойных и реализовал один брейк из четырех.

Добавим, что в матче 1/8 финала Джокович сыграет против Тима ван Рейтховена из Нидерландов, ранее победившего грузина Николоза Басилашвили (6:4, 6:3, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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Джокович обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона-2022
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