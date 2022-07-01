Джокович обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона-2022

Сербский теннисист Новак Джокович успешно преодолел барьер третьего круга Уимблдона, обыграв своего соотечественника Миомира Кецмановича – 6:0, 6:3, 6:4.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 1 час 55 минут. На счету Джоковича, сеяном на турнире под первым номером, шесть подач навылет, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14. Его соперник оформил один эйс, допустил пять двойных и реализовал один брейк из четырех.

Добавим, что в матче 1/8 финала Джокович сыграет против Тима ван Рейтховена из Нидерландов, ранее победившего грузина Николоза Басилашвили (6:4, 6:3, 6:4).