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«Это катастрофа». Дмитриева - о вылете Свентек с Уимблдона-2022

Первая ракетка мира уступила Ализе Корне (4:6, 2:6).
02 июля 2022 21:26

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева объяснила причину поражения Иги Свентек в третьем круге Уимблдона-2022. Полька уступила француженке Ализе Корне в двух сетах (4:6, 2:6).

«То, что происходит в женском теннисе – это в какой-то степени катастрофа. Почему? Появилась лидер Свентек, и она проигрывает теннисистке, которая уже готова к тому, чтобы завершить карьеру.

Выдать 37 побед подряд - это значит быть на пике несколько месяцев. Нельзя так долго держать такой высокий уровень, перестаралась полька, хоть и сделала небольшую паузу перед Уимблдоном», — сказала Дмитриева «Чемпионату».

Напомним, встреча продолжалась один час 34 минуты и завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Корне.

Победительница один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из шести.

источник: Чемпионат.com
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