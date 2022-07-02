Надаль разгромил Сонего и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче третьего круга Уимблдона нанес крупное поражение итальянцу Лоренцо Сонего.
Встреча продолжалась один час 58 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу испанца, который дважды подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми.
На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк при одной попытке.
В 1/8 финала Надаль встретится с представителем Нидерландов Ботиком Ван де Зандсхульпом.
источник: «Советский спорт»