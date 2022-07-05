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Жабер обыграла Боузкову и вышла в полуфинал Уимблдона

Представительница Туниса проиграла первый сет, но затем разгромила свою соперницу.
05 июля 2022 22:15
автор: Александр Шульгин

Тунисская теннисистка Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона обыграла чешку Марию Боузкову и вышла в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась один час 49 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Жабер.

Победительница ни разу не подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтоа из девяти. На счету ее соперницы также ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из пяти.

За выход в финал Жабер поборется с немкой Татьяной Марией.

источник: «Советский спорт»
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